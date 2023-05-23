Romatizmayı gideren bitkiler

Probiyotikleri takviye etmeden, romatizmal hastalıklardan korunabilmek veya bunları tedavi edebilmek mümkün değildir. Dolayısıyla, bol bol probiyotik gıda alınması gereklidir. Ev turşusu, ev yoğurdu, mandıra yoğurdu, kefir, doğal mayalanmış sirke, şıra, tükenmez, doğal mayalanmış peynir, çökelek probiyotik gıdalardır.

DOĞAL TEDAVİ



Bitkisel tedaviler, romatizma Romatoid Artrit üzerinde etkili olan bitkilerden bazıları şöyle sıralanabilir:

Zencefil: Kuvvetli yangı gidericidir. Mide bulantısını giderir.

Zerdeçal: Kuvvetli yangı giderici özelliği yanında, Karaciğer üzerinde kuvvetlendirici ve kan yağlarını düşürücü etkisi vardır.

Meyan kökü: Yangı gidericidir.

Isırgan: Son derece kuvvetli yangı ve ağrı giderici etkisi vardır. Güvenli bir bitkidir.

Kuşburnu: Yangı gidericidir ve yüksek miktarda C vitamini içerir.

Papatya: Yangı giderici ve sakinleştiricidir.

AĞRI GİDEREN ÇAY:

Isırgan Yaprağı: 1 tatlı kaşığı

Kuşburnu: 1 yemek kaşığı

Tane karabiber: 1 tatlı kaşığı

Papatya: 1 tatlı kaşığı

Zencefil: 1 çay kaşığı

Porselen bir demlikte üzerlerine 200 cc. kaynar su konularak 5 dakika demlenir, 1 tatlı kaşığı bal ilave edilerek içilir.

GÜNLÜK ÇAY:

Zerdeçal: 1 çay kaşığı

Meyan kökü: 1 tatlı kaşığı

Isırgan yaprağı: 1 tatlı kaşığı

Lavanta: 1 tatlı kaşığı

Elma: Çeyrek elma, kabuklu olarak ince doğranmış.

Porselen bir demlikte, üzerine 200 cc. Kaynar su ilave edilerek 5 dakika demlenir, 1 tatlı kaşığı bal ilave edilerek günde 3 bardak içilir. Her seferinde taze olarak hazırlanır.

AĞRI GİDERİCİ YAKI:

Dulavrat otu: 1 yemek kaşığı

Isırgan otu: 1 tatlı kaşığı

Kırmızı acı biber – Arnavut biberi: 1 yemek kaşığı

Elde edilen macun, uygulanacak eklem büyüklüğünde bir gazlı bez üzerine yayılır.

Ağrılı eklem üzerine konularak sarılır, 1 saat boyunca tatbik edilir.

1 saatin sonunda yakı çıkarılır, eklem sıcak suyla yıkanarak temizlenir.

Hassas ve alerjik cilt yapısına sahip olan hastalar dikkat etmelidir. Cilt reaksiyonları yaşayabilirler.

Karanfil: 1 tatlı kaşığı

Zencefil: 1 yemek kaşığı

Bal: hakiki petekli bal, peteği ile birlikte.

Bal haricinde tüm bitkiler büyük bir havanda iyice dövülür. En son petekli bal ilave edilir, tamamiyle özleşene kadar bir süre daha dövülür.

İŞTE BİR TARİF

Malzemeler :

4 adet kırmızı biber

500 gr zeytinyağı

50 gr. kafuru

500 gr deniz tuzu

Hazırlanışı :

500 gr deniz tuzu tavada ısıtılır ve bez torbanın içine konulur. Ağrıyan yerde 15 dakika bekletilir. 4 adet kırmızı biber küçük küçük doğranır. Zeytinyağı ve kafurşa karıştırılarak cam kavanozda 10 gün bekletilir. Ağrıyan yerlere ihtiyaç duyuldukça sürülür.