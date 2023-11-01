Romatoid en çok kimlerde görülür

Dr. Hülya Dede Vahedi, kronik bir hastalık olan romatoid artrit hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Vahedi, yaşam boyu sürebilen hastalık olan romatoid artritin en fazla kadınlarda ve 25 ila 55 yaş arasında görüldüğünü açıkladı.

Eklem romatizması hastalıkları, insanların hareket kabiliyetlerini olumsuz etkiledikleri için yaşam kalitesini büyük ölçüde düşüren hastalıklar. Bu anlamda iltihaplı eklem romatizması olarak bilinen romatoid artrit ile ilgili Romatoloji Uzmanı Dr. Hülya Dede Vahedi bilgiler verdi ve şunları söyledi.

“Romatoid artritli bir hastanın birinci derece akrabalarında, romatoid artrit görülme olasılığı normale göre on kat daha fazladır” diyen Uzm. Dr. Vahedi, “Bu hastalıkta HLA-DRB1 geni en çok sorumlu tutulan gendir. Genetik yatkınlık olan kişilerde bazı çevresel faktörler hastalığı ortaya çıkarmada rol oynar. Çevresel faktörlerden ise en çok sigaranın ve ağız içinde kronik diş eti iltihabından sorumlu Porphyromonas gingivalis isimli bakterinin romatoid artritin ortaya çıkmasında rolü olduğu bilinmektedir”

EN FAZLA KİMLERDE GÖRÜLÜYOR

Uzm. Dr. Vahedi, romatoid artrit hastalığının yaklaşık olarak yüzde 0,5 ila yüzde 1 sıklığında görüldüğünü söylerken, bu hastalığın en sık kadınlarda görüldüğünü ve en sık 25 - 55 yaşları arasında başladığını aktardı. Dr. Hülya Vahedi, “Romatoid artrit, aynı zamanda sistemik bir hastalık olduğu için, eklemlerin dışında, cilt altı nodülleri, akciğer, kalp ve diğer bazı organlarda da belirtiler gösterebiliyor. Hastalığın geliş semptomlarının esas olarak eklemlerde ve eklem etraflarındaki tendonlarda görülüyor” diye konuştu.

EN ÖNEMLİ BELİRTİ EKLEM ŞİŞMESİ

Dr. Hülya Dede Vahedi, "Eklem şişmesi ve bir saatten uzun süren sabah tutukluluğunun önemli belirtilerdendir. Hastalık tipik olarak el ve ayakların küçük eklemlerinde, el ve ayak bileklerinde şişme ve tutukluk olarak başlar, aynı zamanda dirseklerde, omuzlarda, dizlerde ve kalça eklemlerinde de zamanla tutulmalar görülür" diye konuştu.

Dr. Vahedi sözlerine şunları da ekledi:



“Aylar içinde yeni eklem tutulumları olmaktadır. Simetrik tutulum önemli bir bulgudur. Tipik romatoid artrit hastalarında beşten fazla eklem tutulmaktadır. Sabah ağrısı ve gece ağrısı fazladır. Hareket ettikçe sabahları olan eklem ağrısı ve tutukluklarda azalma olur. Simetrik tutulum önemli bir bulgudur.”

TEDAVİ ZAMANINDA OLMALI

Uzm. Dr. Vahedi, “Hastaların takibi ve bazı laboratuvar ve radyolojik bulgularda teşhis koymada yardımcı olabilir. Kesin teşhis için diğer muhtemel hastalıkların dışlanması gerekir. Romatoid artrit hastalığının tedavisinde kortikosteroid ve hastalık seyrini değiştiren temel ilaçlar kullanılır. Hastaların eklem ve kaslarını güçlendirici egzersizleri de ilaç tedavilerinin yanında yapmaları önemlidir” diye konuştu.

İHA



