İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan hakkında “casusluk” soruşturması başlattı.

Yaşanan olay sonrası Merdan Yanardağ gözaltına alınırken, Yanardağ’ın evinde ve TELE1 binasında arama yapıldı. Savcılık belgelerinde “Ekrem İmamoğlu suç örgütü” ifadesinin yer aldığı ve soruşturmanın kilit ismi olarak Hüseyin Gün’ün öne çıktığı vurgulandı.

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik iddiaları tiye alarak "Son incelemelere göre Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor. Maalesef ki artık millet olarak trajikomik bir durumun içerisindeyiz” dedi.

"SON İNCELEMELERE GÖRE ROMA'YI DA EKREM İMAMOĞLU'NUN YAKTIĞI İDDİA EDİLİYOR"

Dilek Kaya İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Son incelemelere göre Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor. Her ne kadar o dönemde yaşamamış olsak da, biz yine de bu konunun da titizlikle araştırılmasını talep ediyoruz. Yeter ki soruşturmalar yürüsün. Tarih bekleyebilir!!! Maalesef ki artık millet olarak trajikomik bir durumun içerisindeyiz."