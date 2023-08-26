Romelu Lukaku yeni takımını açıkladı

Chelsea'de forma giyen ve yeni sezonda takımda düşünülmeyen Belçikalı golcü Romelu Lukaku, yeni adresini duyurdu.

Romelu Lukaku yeni takımını açıkladı

Editör: Ufuk Cingöz

Romelu Lukaku'nun yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği belli oldu.
İngiliz devinin yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Lukaku, rotasının tekrar İtalya olacağını açıkladı.

Laatste Nieuws ile yaptığı röportajda konuşan Lukaku, ''Resmi sözleşme imzalamak için pazar günü Roma'ya uçuyorum.'' şeklinde konuştu.

İngiliz basınında geçen habere göre ise Chelsea, Lukaku'nun kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin verdi.

Ayrıca sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonunun olmayacağı kaydedildi.

Geçen sezon Inter forması altında 37 maça çıkan Lukaku 14 gol atarken 7 asist yaptı.

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