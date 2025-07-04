Romero Games’te şok: Yayıncı desteği çekince oyun iptal edildi

Romero Games, uzun süredir üzerinde çalıştığı birinci şahıs nişancı oyun projesinin iptal edildiğini duyurdu. Stüdyo direktörü Brenda Romero, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kararın yayıncı şirket içinde “çok üst düzeyde” alındığını ve kendi denetimlerinin dışında gerçekleştiğini belirtti. Romero, "Tüm hedefleri zamanında gerçekleştirdik, projeye yönelik geri bildirimler daima olumlu oldu. Bu karar ekip kalitemizi yansıtmıyor" dedi.

CNBC'nin haberine göre, Microsoft'un 9 bin kişiyi etkileyen son işten çıkarmaları, Romero Games'in projesi de dahil olmak üzere birçok stüdyoyu sarstı. Xbox bünyesindeki The Initiative, Perfect Dark, Everwild ve ZeniMax Online Studios’un Blackbird kod adlı MMO’su da iptal edildi. Turn 10 Studios’un neredeyse yarısı ve Raven Software de bu süreçten etkilendi.