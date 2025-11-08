Olay, sabah saatlerinde Yukarıderen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nurullah Bertan sabah saatlerinde pamuk yüklü römorkta uyuyakaldı.

Tarlada hasat yapan biçerdöver sürücüsü Cemal Olgun'un (38) ise farkında olmadan topladığı pamuğu römorka boşalttığı öne sürüldü. Pamuklar, römorkta uyuyan Bertan’ın üzerine düşüp nefes almasını engelledi.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Nurullah Bertan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Bertan’ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Biçerdöverin sürücüsü Cemal Olgun, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.