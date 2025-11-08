Olay, sabah saatlerinde Yukarıderen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nurullah Bertan sabah saatlerinde pamuk yüklü römorkta uyuyakaldı.

Römorktaki uyku ölüm getirdi! Biçerdöver sürücüsü gözaltına alındı - Resim : 1

Tarlada hasat yapan biçerdöver sürücüsü Cemal Olgun'un (38) ise farkında olmadan topladığı pamuğu römorka boşalttığı öne sürüldü. Pamuklar, römorkta uyuyan Bertan’ın üzerine düşüp nefes almasını engelledi.

Römorktaki uyku ölüm getirdi! Biçerdöver sürücüsü gözaltına alındı - Resim : 2

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Nurullah Bertan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Bertan’ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Biçerdöverin sürücüsü Cemal Olgun, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Römorktaki uyku ölüm getirdi! Biçerdöver sürücüsü gözaltına alındı - Resim : 3