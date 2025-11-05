Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl’e bağlı kırsal Şehitler Mahallesi’nde meydana geldi. Hakkı D., evinin bahçesindeki römorktan kömür indirdiği sırada römork üzerindeki çekme halatı bir anda koptu.

Halatın ucundaki demir parçası Hakkı D.’nin yüzüne saplandı. Yaralanan Hakkı D., aile fertleri tarafından özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yüzündeki demir parçası çıkarılamayan Hakkı D., ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.