Romula Göztepe'ye bereket getirdi

Süper Lig'deki tek İzmir temsilcisi Göztepe'nin Türk futbolunun bonservis rekorlarından birini kırarak Bundesliga ekibi RB Leipzig'e uğurlamaya hazırlandığı Brezilyalı yıldızı Romulo Cardoso'nun transfer şartları netleşti.

Sarı-kırmızılı kulüp adına kıran kırana bir pazarlık süreci yürüten futbol şubeyi yöneten Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen ve Sport Republic kurmaylarının 20 milyon Euro net bonservis, 5 milyon Euro performans bonusu ve 23 yaşındaki golcünün sonraki satışından yüzde 10 pay karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi.

SESKO'NUN YERİNE ROMULO

Alman ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak yıldız futbolcu hem performansıyla hem başka kulübe transfer olursa Göztepe'ye kazandırmaya devam edecek.

Leipzig, geçen hafta Sloven golcüsü Benjamin Sesko'yu 85 milyon Euro bonservisle İngiliz devi Manchester United'a satmıştı.

Avrupa'da yaz döneminin transferi en çok konuşulan futbolcularından olup İngiltere, İtalya ve Arap kulüplerinden de teklifler alan Göztepe'nin Brezilyalı forveti Romulo'nun transfer detaylarını ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano paylaştı.

10 KAT GELİR

Göztepe'de sezon öncesi kampına katılmasına rağmen hazırlık maçlarında oynatılmayan Romulo, ilk hafta Çaykur Rizespor deplasmanına da götürülmemişti.

Sarı-kırmızılılar, Athletico Paranaense'den 2023-2024 sezonunun devre arasında kiralanıp geçen sezon 2,5 milyon Euro karşılığında bonservisi alınan Romulo'dan 1 milyar TL sınırını aşan 10 kat gelir elde edecek.

FERDİ VE BOEY'DEN SONRA ÜÇÜNCÜ

Türkiye'den daha önce Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu geçen yıl Brighton'a, Galatasaraylı Sacha Boey ise Bayern Münih'e 30 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.

Romulo, bonuslarla birlikte Türk futbolunun Avrupa'ya üçüncü en pahalı transferi olacak.