Romulo Bundesliga'da siftah yaptı: Haftanın golüne aday!

Geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla Süper Lig'de adından söz ettiren Romulo gollerine Bundesliga'da devam ediyor.

Leipzig'e Göztepe tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle (20 milyon Euro) transfer olan 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Bundesliga'nın 2. haftasında Heidenheim karşısında ağları havalandırdı.

Ridle Baku'nun asistinde klas bir vuruşla topu ağlara gönderen Bundesliga kariyerinin ilk golünü kaydetti.