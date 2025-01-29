Romulo için flaş teklif geliyor! Golcü takası gündemde

Kaynak: Türkiye
Romulo için flaş teklif geliyor! Golcü takası gündemde

Süper Lig’de bu sezonun flaş oyuncuları arasında yer alan Romulo için flaş teklif geliyor. Beşiktaş’ın Göztepe’ye yapacağı teklifte golcü takasının da gündemde olduğu belirtiliyor.

Göztepe'nin geçtiğimiz günlerde opsiyonunu kullanıp satın aldığı Romulo, Süper Lig devinin gündeminde.

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Romulo'yu kış transfer döneminde satmak istemediklerini belirtse de başarılı forvet için transfer haberleri çıkmaya devam ediyor.

Türkiye'nin geçtiği habere göre Beşiktaş, Romulo için Göztepe'ye ciddi bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Buna göre Beşiktaş, Romulo için Göztepe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Siyah-beyazlılar, Romulo'nun opsiyon bedelini Göztepe'nin belirlemesini isteyecek.

Öte yandan Beşiktaş, Mustafa Hekimoğlu'nu da sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiralık göndermeyi teklif edecek. Ön şartların kabul edilmesi halinde Göztepe'nin Romulo için belirleyeceği opsiyon bedelinin transferde belirleyici olacağı haber detayında yer aldı.

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 19 maça çıkan Romulo, 10 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.

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