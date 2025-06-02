Romulo transfer koşullarını açıkladı, Ancelotti'ye göz kırptı

Süper Lig'de bu sezon attığı gollerle transferin gözde ismi haline gelen Göztepe'nin Brezilyalı forveti Romulo, ülkesinin basınına Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a attığı golün ailesi tribünde olduğu için kendisi için özel olduğunu söyleyen 23 yaşındaki genç yıldız, ligdeki forvetleri için, "Osimhen inanılmaz bir oyuncu, makine. Morata da beni çok şaşırttı. Onları sahada izlemek farklı, televizyonda görmediğiniz şeyleri görebiliyorsunuz. Dzeko da var, ben de büyük hayranıyım, beni çok şaşırttı. Burası yıldızlarla dolu, kalite yüksek" dedi.

'İKİ TARAF İÇİN DE İYİ TEKLİF OLMASI GEREKİYOR'

Hayalinin Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde ve dünyanın en iyi 5 liginde oynamak olduğunu söyleyen Romulo, transfer durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Henüz ne olacağını bilmiyorum. Aldığımız kararın, benim ve çok saygı duyduğum bir takım olan ve bana kendime inanma fırsatı veren Göztepe için iyi olmasını umuyorum. Dürüst olmak gerekirse henüz hangi kararı vereceğimi bilmiyorum. Burada kalıp kalmayacağım buna bağlı, her iki taraf için de iyi teklif olması gerekiyor."

'İYİ OYNAMAYA DEVAM EDERSEM BENİ İZLEYECEKTİR'

En büyük hayalinin ise Brezilya Milli Takımı olduğunu söyleyen genç forvet, "Sadece oynamak değil, bir şampiyonluk, bir Dünya Kupası, milli takımla bir Copa América kazanmak. Türkiye'de görünürlüğün diğer liglere göre hala biraz daha düşük olduğuna inanıyorum, ancak gol atmaya ve iyi oynamaya devam edersem, o [Ancelotti] kesinlikle beni izleyecektir. Bunun için çalışıyorum. O, Avrupa futbolunu anlıyor, farklı bir bakış açısına sahip. O bir winner, dünyanın en iyi koçlardan biri. Bu yüzden, bunun işleri biraz daha kolaylaştırdığına inanıyorum" diye konuştu.

Göztepe'ye transfer olduğunda Fenerbahçe efsanesi Alex'ten mesaj aldığını da söyleyen Romulo, "Bana iyi şanslar dileyen bir mesaj gönderdi, gerçekten çok seveceğim inanılmaz bir ülkeye geldiğimi söyledi. Hatta taraftarlardan bile bahsetti ve bu iletişimi kurduk" dedi.