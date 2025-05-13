Romulo’dan 4 büyüklere kötü haber: Avrupa devleri peşinde

Bu sezon Süper Lig’de adından söz ettiren isimlerden biri olan Göztepe’nin Brezilyalı golcüsü Romulo’nun bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor. İzmir ekibinin geçen yaz transfer döneminde 2,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Brezilyalı golcüden 15 milyon euroyu aşkın bir gelir elde etmeyi planladığı öğrenildi.

Bu sezon ligde 27 maçta attığı 11 gol ve 9 asist katkısıyla Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer listesine giren yıldız oyuncu için Göztepe yönetiminin yapılan teklifleri yetersiz bulduğu ifade edildi.

Sambacı’ya Hollanda’dan Ajax ve Feyenoord, İtalya’dan Roma ile Fransa’dan Monaco kulüpleri talip oldu. Bu ekiplerin dışında üç kulübün daha Rômulo için girişimde bulunacağı belirtildi.