Romulo’ya 12 milyon euroluk resmi teklif: Yeni adresi belli oluyor

Süper Lig'de sezonun flaş takımlarından Göztepe'de yıldız golcü Romulo'ya bir talip daha çıktı. Bu sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken 22 yaşındaki Brezilyalı golcü için Belçika temsilcisi Anderlecht de devreye girdi.

Anderlecht yönetiminin Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi ile resmen temaslara başladığı bildirildi. Belçika kulübünün Göztepe'ye 12 milyon Euro teklif ettiği gelen haberler arasında yer aldı.

EN CİDDİ TEKLİF

Romulo için Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma ve Fransa'dan Monaco, sarı-kırmızılılarla görüşmelere devam ederken, şu ana kadar en ciddi teklifi Anderlecht'in yaptığı da belirtildi. Brezilyalı yetenek için Türkiye’den Beşiktaş ve Trabzonspor da ilgi göstermiş fakat istenen bonservis bedeli sebebiyle geri adım atmıştı.

Bu arada Romulo'nun Galatasaray maçı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ayrılık yorumlarını beraberinde getirdi. Romulo yaptığı paylaşıma "Bu bir maçtan daha fazlası. Bu sezon evimizdeki son buluşmamız. Hiçbir zaman yalnız bırakmayan, her zaman destek olan ve fark yaratan tribün, sizler bu kulübün ruhusunuz" notunu düştü.