Romulo'ya bir talip daha: Rekor bonservis teklifi

Kaynak: DHA
Romulo'ya bir talip daha: Rekor bonservis teklifi

Göztepe'nin yıldız forveti Romulo'ya Avrupa kulüplerinin ardından bir teklif de Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi.

Göztepe'de geçen sezon Süper Lig'deki müthiş performansıyla özellikle Avrupa'dan kulüpleri peşine takan Brezilyalı golcü Romulo Cardosa'ya Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) de talip çıktı.

BAE temsilcisi Al Wasl'ın Romulo için Göztepe ve Sport Republic yönetimiyle resmi temas başlattığı öğrenildi.

Göztepe için rekor bir bonservis bedeliyle satılması beklenen yıldız futbolcuya Almanya'dan Leipzig, Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, İngiltere'den Fulham ve Belçika'dan Anderlecht talip olmuştu.

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