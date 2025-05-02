Romulo’ya Süper Lig’den sürpriz talip çıktı: İlk görüşmeyi yaptılar

Göztepe’de oynadığı futbolla bu sezon dikkatleri üstüne çeken Romulo Avrupa kulüplerini de peşine taktı. İzmir ekibi, Athletico Paranaense'den sezon başında kiraladığı golcü oyuncunun bonservisini 2,5 milyon euroya almıştı. Hatta o dönemde Hollanda’dan ve Süper Lig’den teklifler aldığı konuşuluyordu.

Özellikle Beşiktaş’ın peşinden koştuğu Brezilyalı golcüye Süper Lig’den sürpriz bir talip çıktı. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor’un Romulo’ya talip olduğu öğrenildi.

Bordo mavililerin Göztepe ile ilk görüşmeyi yaptığı belirtilirken İzmir ekibinin 7 milyon euronun üzerinde bonservis geliri beklediği gelen haberler arasında yer alıyor.

Bu sezon ligde ve kupada 29 maça çıkan Romulo, 15 gol ve 10 asistlik istatistik yakaladı.