Romulo’ya sürpriz talip çıktı: İlk teklifi yaptılar

Hollanda basınında çıkan haberlere göre Milan’a Santiago Gimenez’i gönderen Feyenoord gözüne Romulo’yu kestirdi. Hollanda ekibi, Göztepe’nin golcü oyuncusuna teklif yaptı. Çıkan haberde teklif edilen bonservisin maliyeti ile ilgili bir bilgi yer almadı.

Öte yandan Feyenoord’un Hollanda’da 4 Şubat’ta sona erecek ara transfer dönemi öncesi imzayı attırmayı amaçladığı öğrenildi.

Göztepe yönetimi daha önce yaptığı açıklamada bonservisini aldıkları Romulo’yu satma gibi bir niyetlerinin olmadığının altını çizdi. Golcü oyuncuya Beşiktaş’ın da ilgisinin olduğu belirtiliyor. Bu sezon Göztepe forması ile 20 maça çıkan Romulo 10 gol attı ve 8 asist yaptı.