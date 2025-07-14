Romulo'ya teklif yağıyor! Stoliov isyan etti: Oynatacak oyuncu yok...

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov, takımdaki son durum ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"1-2 pozisyonda neredeyse oynatacak hiç oyuncumuz yok"

Kamp sürecinde oynanan maçlar ve yapılan antrenmanlarda oyuncularının performansından memnun kalmadığını ifade eden Stoilov, "Bundan çok daha iyi olmamız gerekiyor. Aynı zamanda transfer devam ederken 1-2 transfer, belki de 3 transfer daha yapmamız gerekiyor. 1-2 pozisyonda şu anda neredeyse oynatacak hiç oyuncumuz yok. Aynı zamanda Ogün Bayrak'ın yaşadığı bir sakatlık var. Bu bizim adımıza gerçekten bir şanssızlık. Kendisi geçen yıl hızla gelişti ve iyi bir performans ortaya koydu. Bu pozisyonla ilgili de bu problemin en kısa zamanda giderileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda sağ bek pozisyonumuzda Arda Okan Kurtulan gibi çok genç yeni bir oyuncumuz var. Kaliteli, hırslı ve gelişime açık. Ama daha fazlasını yapabilir" diye konuştu.

"Romulo'yu çok önemli teklifler var"

Romulo'ya çok önemli teklifler olduğuna dile getiren Stoilov, "Takımların onu istediğini biliyoruz. Dennis için de bu geçerli. Şu ana kadar Romulo bizim maçlarımızda oynamadı. Göztepe için en iyisini verecek, savaşarak geçen seneki seviyeyi sağlayacak ve üzerine koyacak oyuncuları bulmak en önemlisi. Aynı zamanda geçen seneden olan oyuncuların da seviyelerinin üstüne çıkması gerekiyor. Şu ana kadar gördüğümden memnun değilim. Kesinlikle bunun üzerine koymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaleci ihtiyaçlarının da olduğunu belirten Stoilov, rekabeti artırmaları gerektiğini ve transferlerin son dakika yapılmaması gerektiğini ifade ederek sözlerini noktaladı.