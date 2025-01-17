Romulo’yu transfer etmek isteyen Galatasaray hiç tahmin etmediği bir yanıt aldı

Kaynak: Türkiye
Romulo’yu transfer etmek isteyen Galatasaray hiç tahmin etmediği bir yanıt aldı

Süper Lig’de Göztepe forması ile oynadığı futbolla adından söz ettiren Romulo için Galatasaray harekete geçti. Golcü oyuncunun bonservisini almak isteyen sarı kırmızılılar hiç tahmin etmediği bir yanıt aldı.

Süper Lig’de Göztepe forması ile oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Romulo takımını sırtlayan isim olarak dikkat çekiyor. İzmir ekibinde kiralık olarak oynayan Brezilyalı oyuncu Galatasaray’ın yakın takibine girdi.

Lyon forması giyen Mikautadze için talep edilen yüksek bonservis nedeniyle görüşmelerde şimdilik beklemeye geçen Galatasaray’ın gündeminde Rennes forması giyen Amine Gouiri de bulunuyor.

Türkiye gazetesinden Ali Naci Küçük’ün haberine göre, golcü oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Paranense’nin kapısını çalan Galatasaray hiç tahmin etmediği bir yanıtla karşılaştı. Brezilya ekibi, 2,5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Romulo için Galatasaray’dan 15 milyon euro bonservis istedi. Sarı kırmızılılar aldıkları yanıt sonrası şimdilik geri çekilme kararı aldı.

Öte yandan Brezilyalı golcü için Galatasaray’ın yanı sıra Beşiktaş da pusuda bekliyor.

Süper Lig’de kaydettiği 9 golle Göztepe’nin en skorer oyuncusu olan Romulo, 5 de asist yaparak 16 maçta toplam 14 gole katkı sağladı.

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