Suudi Arabistan Ligi'nde oynanan mücadelede Al-Nassr, Al-Feiha'yı 2-1 mağlup etti.

Al Feiha 13. dakikada Jason Remeseiro'nun golüyle öne geçti.

37. dakikada takımına beraberliği getiren Portekiz yıldız Cristiano Ronaldo, 90+15. dakikada penaltıdan ağları havalandırdı.

40 yaşındaki oyuncu, bu maçtaki golleriyle kariyerinde 952 gole ulaştı.

Cristiano Ronaldo'nun takımlara göre gol sayıları şöyle:

  • Sporting Lizbon: 5 gol
  • Manchester United: 145 gol
  • Real Madrid: 450 gol
  • Juventus: 101 gol
  • Al-Nassr: 107 gol
  • Portekiz milli takımı: 143 gol