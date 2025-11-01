Suudi Arabistan Ligi'nde oynanan mücadelede Al-Nassr, Al-Feiha'yı 2-1 mağlup etti.
Al Feiha 13. dakikada Jason Remeseiro'nun golüyle öne geçti.
37. dakikada takımına beraberliği getiren Portekiz yıldız Cristiano Ronaldo, 90+15. dakikada penaltıdan ağları havalandırdı.
40 yaşındaki oyuncu, bu maçtaki golleriyle kariyerinde 952 gole ulaştı.
Cristiano Ronaldo'nun takımlara göre gol sayıları şöyle:
- Sporting Lizbon: 5 gol
- Manchester United: 145 gol
- Real Madrid: 450 gol
- Juventus: 101 gol
- Al-Nassr: 107 gol
- Portekiz milli takımı: 143 gol