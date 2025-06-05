Ronaldo, Almanya’yı saf dışı bıraktı: Portekiz finalde

Uluslar Ligi play-off yarı finalinde Portekiz, Almanya’yı 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda mücadeledeki heyecan arttı. 48’de Kimmich’in ortasında Wirtz kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Almanya’yı 1-0 öne geçirdi.

63’te Portekiz eşitliği yakaladı. Conceiçao ceza yayından yaptığı şık vuruşla skoru 1-1’e getirdi.

68’de Portekiz öne geçti. Nuno Mendes’in ceza sahası içine pasında topa hareketlenen Ronaldo, tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 2-1 Portekiz’in üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Portekiz finale yükseldi. Portekiz’in finaldeki rakibi yarın İspanya ile Fransa arasında oynanacak maç ile belli olacak. Final karşılaşması 8 Haziran’da 22.00'de Münih'te oynanacak.

Almanya ise İspanya ile Fransa maçının kaybedeni ile üçüncülük maçına çıkacak. Üçüncülük maçı 8 Haziran’da Stuttgart MHPArena’da oynanacak.