Ronaldo Arabistan'da yapamıyor! Portekizli yıldızdan flaş karar

Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, takımdaki geleceği ile ilgili flaş bir karar aldı. İddiaya göre Ronaldo, takımdan ayrılmak istiyor.

Ronaldo Arabistan'da yapamıyor! Portekizli yıldızdan flaş karar

Ocak ayında Manchester United'dan Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, büyük bir gündem yaratmıştı.

Portekizli Dünya yıldızı Ronaldo, geleceği ile ilgili bomba bir karar aldı.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR
İspanya basınında yer alan habere göre , Cristiano Ronaldo, takımda 2 yıl sözleşmesi bulunmasına rağmen Al Nassr'dan ayrılmak istiyor.

38 yaşındaki Portekizli yıldız, sezon başına 200 milyon Euro'luk transferle tarihe geçmişti.

Ancak Ronaldo'nun takımdan ayrılması o kadar kolay gözükmüyor.

Oyuncu, herhangi bir sebep olmadan takımdan ayrılmak isterse FIFA Oyuncu Transfer Yönetmeliği'ne göre sözleşmesindeki karşılığı tazmin etmesi gerekecek.

Ronaldo, bu sezon Al Nassr formasıyla 13 gol attı.

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