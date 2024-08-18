Ronaldo Arabistan'ı karıştırdı

Suudi Arabistan Süper Kupa maçında Al Nassr ile Al Hilal karşı karşıya geldi.

Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Ronaldo'lu Al Nassr'ı 4-1 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

Al Nassr, 44. dakikada Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı.

Daha sonrasında işler tersine dönerken, Al Hilal 55. dakikada Milinkovic-Savic, 63. ve 69. dakikalarda

Mitrovic ve 72. dakikada Malcom'un golleriyle 4 gol buldu.

RONALDO KENDİNDEN GEÇTİ

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Malcom'un attığı gol sonrası çıldırdı.

El hareketleriyle takım arkadaşlarına kızan Ronaldo, 'uyuyorsunuz' mesajı verdi.

Daha sonrasında ise eliyle 'Bitti' işareti yaptı

39 yaşındaki futbolcunun isyan ettiği anlar sosyal medyada viral oldu.

Al Nassr ile herhangi bir kupa kazanamayan Ronaldo, 1 kez sezonun oyuncusu ödülü kazandı.