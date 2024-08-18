Ronaldo Arabistan'ı karıştırdı

Düzenleme: Arif Aydın Kaplan
Ronaldo Arabistan'ı karıştırdı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr ve Al Hilal arasında oynanan Suudi Arabistan Süper Kupa maçında adeta çıldırdı. Portekizli yıldızın maç sırasında yaptığı hareketler gündeme oturdu.

Suudi Arabistan Süper Kupa maçında Al Nassr ile Al Hilal karşı karşıya geldi.

Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Ronaldo'lu Al Nassr'ı 4-1 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

Al Nassr, 44. dakikada Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı.

Daha sonrasında işler tersine dönerken, Al Hilal 55. dakikada Milinkovic-Savic, 63. ve 69. dakikalarda

Mitrovic ve 72. dakikada Malcom'un golleriyle 4 gol buldu.

RONALDO KENDİNDEN GEÇTİ
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Malcom'un attığı gol sonrası çıldırdı.

El hareketleriyle takım arkadaşlarına kızan Ronaldo, 'uyuyorsunuz' mesajı verdi.

Daha sonrasında ise eliyle 'Bitti' işareti yaptı

39 yaşındaki futbolcunun isyan ettiği anlar sosyal medyada viral oldu.

Al Nassr ile herhangi bir kupa kazanamayan Ronaldo, 1 kez sezonun oyuncusu ödülü kazandı.

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