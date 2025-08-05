Ronaldo, Beckham ve Cantona'ya Manchester United şoku

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın efsane futbolcularının isimlerini formalarına basmamaya karar verdiği ortaya çıktı.

Simon Lloyd isimli United taraftarının sosyal medyada paylaştığı mesaja göre; Old Trafford'daki kulüp mağazasında Manchester United'ın forma baskı politikasını anlatan tabelada, "lisans kısıtlamaları" nedeniyle Eric Cantona, David Beckham ve Cristina Ronaldo'yu formalara basamıyoruz" ifadesi yer alıyor.

Premier Lig temsilcisi, söz konusu oyuncuların kendi imaj haklarına sahip olduğu için kulüp mağazasında satılan formalara bu isimlerin basılamayacağını doğruladı.

Ayrıca bu politikanın yeni olmadığı, birkaç yıldır yürürlükte olduğu belirtildi.