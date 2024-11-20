Ronaldo, eski takımına döner mi? Flaş sözler geldi

Futbol tarihinin en iyi futbolcuları arasında başı çeken isimlerden birisi olan Cristiano Ronaldo, kariyerinin son döneminde flaş bir geri dönüşe imza atabilir.

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen ve 1000 gol hedefini gerçekleştirmeye çalışacağını söyleyen 39 yaşındaki efsane, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada henüz futbolu bırakmayı düşünmediğini söylemişti.

Motive olmaya devam ettiği sürece futbol oynayacağını dile getiren Ronaldo için eski takım arkadaşı Louis Saha'dan dikkat çeken açıklamalara geldi.

Manchester United'da bir dönem Portekizli yıldızla birlikte top koşturan Saha, Cristiano'nun yeniden İngiliz devine dönebileceğini söyledi.

Cristiano Ronaldo'nun futbolu saygın bir kulüpte bırakmak isteyeceğini söyleyen eski futbolcu, "United'dan olumsuz şekilde ayrıldı. Eğer bir fırsat olursa Cristiano geri dönerek takıma yardımcı olmak isteyecektir. Çünkü o gerçekten meydan okumayı seviyor" dedi.

Al-Nassr formasıyla şu ana kadar 79 resmi maçta forma giyen Ronaldo, 68 gol ve 18 asistle oynuyor.