Ronaldo, federasyon başkanlığına adaylığını koyacak. Ortalığı karıştıracak seçim vaadi

Kaynak: Haber Merkezi
Ronaldo, federasyon başkanlığına adaylığını koyacak. Ortalığı karıştıracak seçim vaadi

Futbol tarihinin en büyük golcülerinden Ronaldo Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanlığı için adaylığını koymaya hazırlanıyor. Efsane futbolcu, ortalığı karıştıracak bir seçim vaadinde bulundu.

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldo Nazario'nun, Brezilya Futbol Konfederasyonu'na (CBF) başkan olmayı ve Brezilya Milli Takımı'nın başına Pep Guardiola'yı getirmeyi hedeflediği ileri sürüldü.

Ronaldo, gelecek yıl yapılacak olan seçimlerde başkanlığa aday olmayı planlıyor. İspanyol gazetesi Sport'un haberine göre; "Fenomen" lakaplı eski futbolcu, iş dünyasının yanı sıra sosyal ve siyasal bağlantılarını da güçlendirdi ve adaylığını açıklamak için dünyaca ünlü eski futbolcu arkadaşlarından da destek alacak.

RONALDO'NUN SEÇİM VAADİ GUARDIOLA

Lance'de yer alan habere göre ise 48 yaşındaki futbol adamı, başkan olması halinde ise Brezilya Milli Takımı'nın başına, gelecek yıl Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Pep Guardiola'yı getirmek istiyor.

İspanya'dan Real Valladolid ve Brezilya kulübü Cruzeiro'nun sahibi olan Ronaldo, 2012 yılında verdiği bir röportajda bir gün CBF'in başkanı olmayı istediğini söylemişti.

Son Haberler
Gürültü yaparak çevreye zarar verdiler: Görevli polislere saldırdılar
Gürültü yaparak çevreye zarar verdiler: Görevli polislere saldırdılar
Tutuklanan gazeteci Furkan Karabay serbest bırakıldı
Tutuklanan gazeteci Furkan Karabay serbest bırakıldı
AKP'ye yakın iş insanının 40 yıllık inşaat şirketi iflas etti. 47 kişi evini alamadı aynı daireyi başkalarına sattı
AKP'ye yakın iş insanının 40 yıllık inşaat şirketi iflas etti. 47 kişi evini alamadı aynı daireyi başkalarına sattı
Takım arkadaşına ırkçı espri yapan Bentancur’a ceza geldi
Takım arkadaşına ırkçı espri yapan Bentancur’a ceza geldi
iPhone kullanıcıları tedirgin: Yaşanan sorun ortalığı ayağa kaldırdı! Garip garip sesler gelmeye başladı
iPhone kullanıcıları tedirgin: Yaşanan sorun ortalığı ayağa kaldırdı! Garip garip sesler gelmeye başladı