Ronaldo, federasyon başkanlığına adaylığını koyacak. Ortalığı karıştıracak seçim vaadi

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldo Nazario'nun, Brezilya Futbol Konfederasyonu'na (CBF) başkan olmayı ve Brezilya Milli Takımı'nın başına Pep Guardiola'yı getirmeyi hedeflediği ileri sürüldü.

Ronaldo, gelecek yıl yapılacak olan seçimlerde başkanlığa aday olmayı planlıyor. İspanyol gazetesi Sport'un haberine göre; "Fenomen" lakaplı eski futbolcu, iş dünyasının yanı sıra sosyal ve siyasal bağlantılarını da güçlendirdi ve adaylığını açıklamak için dünyaca ünlü eski futbolcu arkadaşlarından da destek alacak.

RONALDO'NUN SEÇİM VAADİ GUARDIOLA

Lance'de yer alan habere göre ise 48 yaşındaki futbol adamı, başkan olması halinde ise Brezilya Milli Takımı'nın başına, gelecek yıl Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Pep Guardiola'yı getirmek istiyor.

İspanya'dan Real Valladolid ve Brezilya kulübü Cruzeiro'nun sahibi olan Ronaldo, 2012 yılında verdiği bir röportajda bir gün CBF'in başkanı olmayı istediğini söylemişti.