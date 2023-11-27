Ronaldo hakemin penaltı kararını iptal ettirdi. Geceye damga vurdu

Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nde İran ekibi Persepolis ile karşı karşıya geldi.
Mücadele 0-0 berabere biterken, geceye damgasını vuran bir olay yaşandı.
RONALDO HAKEMİN KARARINI İPTAL ETTİRDİ
Al Nassr, mücadelenin 2. dakikasında Ronaldo'nun yerde kalması sonrası penaltı kazandı.
Ancak Ronaldo, hakemin yanına giderek pozisyonun penaltı olmadığı işaret etti.
Ronaldo'nun bu sözleri sonrası pozisyonu inceleyen Çinli hakem Ma Ning, kararını iptal etti.
Yıldız futbolcunun hareketi ise çok konuşuldu.
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