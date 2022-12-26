Masada onlarca mum yanıyordu. Ronaldo'nun eşi de Messi'nin eşi gibi kırmızı elbise giyerek sürpriz yaptı

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya sevgilisi Georgina Rodriguez yeni yıl süprizi yaptı.

MUMLAR EŞLİĞİNDE BİR YEMEK MASASI

Georgina, öncesinde Ronaldo'ya mumlar eşliğinde bir yemek masası sürprizi yaptı.

Daha sonrasında Ronaldo'ya fiyatı dudak uçuklatan bir araç hediye etti.

RONALDO'YA LÜKS ARABA HEDİYE ETTİ

2020 yılının Şubat ayında, Cristiano Ronaldo'ya doğum günü hediyesi olarak lüks bir araç hediye eden Rodriguez, bu kez Noel'de sevgilisine yine lüks bir araç hediye etti.

Ronaldo sosyal medya hesabından sevgilisine hediye için teşekkür etti.

Rodriguez'in Ronaldo'ya hediye ettiği Rolls Royce Phantom'un piyasa değeri yaklaşık 250 bin dolar (4.7 milyon TL) olarak biliniyor.

2022 Dünya Kupası esnasında Manchester United'daki sözleşmesi feshedilen Ronaldo'nun yeni adresi kesinleşmiş değil. Ancak Portekizli yıldız bir süredir Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile görüşme halinde.