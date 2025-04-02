Ronaldo için çılgın iddia: Suudi Arabistan’dan talip çıktı

Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr’da devam eden Cristiano Ronaldo ile ilgili çıkan bir iddia ortalığı karıştırdı. Sözleşmesi 2025’te sona erecek Portekizli yıldıza Suudi Arabistan’dan talip çıktı.

Brezilyalı futbolcu Neymar ile yolları ayıran Al Hilal’in Ronaldo’ya talip olduğu öğrenildi. Neymar’ın takımdan ayrılmasıyla Al Hilal, hücum hattını güçlendirme adına Ronaldo’yu ideal bir seçenek olarak değerlendiriyor.

Şu ana kadar Ronaldo’ya yönelik resmi bir teklif yapılmış değil fakat transferin sezon sonunda daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

Al Hilal Yönetimi, Ronaldo’yu takımda görmek istese de oyuncunun Al Nassr ile olan bağları nedeniyle bu hamlenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsiz. 40 yaşındaki Ronaldo’nun kariyerinin sonlarına yaklaşmasıyla birlikte, geleceği hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılırken, Al Hilal’in astronomik bir bedel ile bu transferi bitirebileceği konuşuluyor.