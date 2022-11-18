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Bruno Fernandes günah çıkardı: Her şey normal

Sosyal medyada gündem olan Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes videosu hakkında ilk aüızdan açıklama geldi.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 19:51
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Ronaldo ile videosu gündem olan Bruno Fernandes konuyu açıkladı

Bruno Fernandes günah çıkardı: Her şey normal
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Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes, Portekiz Milli Takımı için toplandıkları kampta soyunma odasında karşılaşmış, ikili arasındaki soğuk görüntüler gündeme damga vurmuştu. Yaşanan bu olay üzerine Bruno Fernandes'den açıklama geldi.

Portekiz Milli Takımı'nın kampında Cristiano Ronaldo ile Bruno Fernandes'in buluşması sosyal medyaya damga vurmuştu.
Konuyla ilgili Bruno Fernandes'den açıklama geldi.


Portekizli oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Videonun sesli halini izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Çünkü Cristiano, benimle şakalaşıyor. Yani her şey normal! Seslerin bile olmadığı bir video nedeniyle dakikalarca eleştirildiğim spor programı gördüm. Cristiano ile sorunumuz yok ."
Manchester United'da sıkıntılı günler yaşayan Cristiano Ronaldo geçtiğimiz günlerde kulübü ve teknik direktör Erik ten Hag hakkında sert açıklamalarda bulunmuştu.

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