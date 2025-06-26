Ronaldo imzayı attı: Arabistan rüyası devam edecek

Kaynak: DHA
Ronaldo imzayı attı: Arabistan rüyası devam edecek

Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr, 40 yaşındaki Portekizli efsane Cristiano Ronaldo'nun takımda kaldığını açıkladı.

Dünya futbolunda efsane isimlerin başında gelen Cristiano Ronaldo, geleceğiyle alakalı kararını verdi. Yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği büyük bir merak konusu olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerine Al-Nassr’da devam etme kararı aldı.

Suudi Arabistan temsilcisi, sosyal medya hesabından yaptığı “Hikaye devam ediyor” paylaşımıyla anlaşmayı resmen duyurdu.

Ocak 2023’ten bu yana Al-Nassr forması giyen 40 yaşındaki yıldız oyuncu, şu ana kadar çıktığı 105 maçta 93 gol atarken, 19 asistle takımına katkı sağladı. Aynı zamanda Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde üst üste 2 kez gol krallığı yaşadı.

Son Haberler
Sınav çıkışı duygusal karşılama gündem oldu. Milyonlarca kez izlenen anları anlattı
Sınav çıkışı duygusal karşılama gündem oldu. Milyonlarca kez izlenen anları anlattı
Jhon Duran'da Fenerbahçe durmuyor
Jhon Duran'da Fenerbahçe durmuyor
Ayşe Ateş'ten ortalığı birbirine katacak iddia! “Sinan Ateş'i öldürenler onları da öldürecek”
Ayşe Ateş'ten ortalığı birbirine katacak iddia! “Sinan Ateş'i öldürenler onları da öldürecek”
Okullarda yeni dönem! Bakan duyurdu
Okullarda yeni dönem! Bakan duyurdu
Hudut karakolunda skandal işkence. Tüyler ürperden itiraflar
Hudut karakolunda skandal işkence. Tüyler ürperden itiraflar