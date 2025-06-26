Ronaldo imzayı attı: Arabistan rüyası devam edecek

Dünya futbolunda efsane isimlerin başında gelen Cristiano Ronaldo, geleceğiyle alakalı kararını verdi. Yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği büyük bir merak konusu olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerine Al-Nassr’da devam etme kararı aldı.

Suudi Arabistan temsilcisi, sosyal medya hesabından yaptığı “Hikaye devam ediyor” paylaşımıyla anlaşmayı resmen duyurdu.

القصـة تستمـر مع قائد النصر التاريخي ...#النصر_إلى_الابد ???? pic.twitter.com/NAVRJTvLEn — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 26, 2025

Ocak 2023’ten bu yana Al-Nassr forması giyen 40 yaşındaki yıldız oyuncu, şu ana kadar çıktığı 105 maçta 93 gol atarken, 19 asistle takımına katkı sağladı. Aynı zamanda Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde üst üste 2 kez gol krallığı yaşadı.