Ronaldo Jesus'u üzdü. Al Nassr kupaya uzandı

Al Nassr ile Al Hilal, Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde karşılaştı. Maçı Ronaldo'nun golleriyle 2-1 kazanan Al Nassr, kupayı kazandı.

Ronaldo Jesus'u üzdü. Al Nassr kupaya uzandı

Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Jorge Jesus'un yeni takımı Al Hilal ile Ronaldo'nun bulunduğu Al Nassr karşı karşıya geldi.

Al Nassr, karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı.

Al Hilal, ikinci yarının hemen başında 51. dakikada Michael'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Sonrasında Al Nassr, 74'te dakikada Cristiano Ronaldo'nun attığı golle Al Hilal'e cevap verdi.

Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü 1-1 tamamlandı ve mücadele uzatmalara gitti.

Bu kez sahneye tekrardan Ronaldo çıktı. 98. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Al Nassr, Arap Kulüpler Şampiyonası'nı kupayla taçlandırdı.

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