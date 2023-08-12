Ronaldo Jesus'u üzdü. Al Nassr kupaya uzandı

Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Jorge Jesus'un yeni takımı Al Hilal ile Ronaldo'nun bulunduğu Al Nassr karşı karşıya geldi.
Al Nassr, karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı.
Al Hilal, ikinci yarının hemen başında 51. dakikada Michael'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Sonrasında Al Nassr, 74'te dakikada Cristiano Ronaldo'nun attığı golle Al Hilal'e cevap verdi.
Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü 1-1 tamamlandı ve mücadele uzatmalara gitti.
Bu kez sahneye tekrardan Ronaldo çıktı. 98. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Al Nassr, Arap Kulüpler Şampiyonası'nı kupayla taçlandırdı.