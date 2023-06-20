Ronaldo kariyerinde bir rekor daha kırdı

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım kariyerinde 200. maçına çıkarak Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Ronaldo kariyerinde bir rekor daha kırdı

Kariyerinde sayısız başarısı olan ve şu sıralar Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, rekorlara doymak bilmiyor. EURO 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri J Grubu'nda Portekiz, İzlanda'ya konuk oldu.

Mücadelede milli formayla 200. maçına çıkan Cristiano Ronaldo yeni bir rekorun da sahibi oldu. Portekizli yıldız, bu rekorla Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmeyi başardı.

İlk kez milli formayı 2003'te sırtına geçiren Portekizli yıldız, 122 gol atma başarısı gösterdi.

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