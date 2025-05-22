Ronaldo ne yapacak? Duygusal anlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ronaldo ne yapacak? Duygusal anlar

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, Al Khaleej maçının ardından taraftarlara veda etti. Yıldız oyuncunun ismi Beşiktaş ile de anılıyor.

Son dakika transfer haberleri: Suudi Arabistan Pro Lig'i 33. hafta maçında Al Nassr ile Al Khaleej karşı karşıya geldi. Ronaldo'lu Al Nassr maçtan 2-0 galip ayrıldı. Portekizli yıldızın mücadelenin sonunda taraftarlara veda etmesi sürpriz olarak nitelendirildi.

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Jhon Duran ve 90+7'de penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti. Mücadelenin 65. dakikasında penaltı kaçıran Ronaldo, son dakikada attığı golle kendini affettirdi.

Al Nassr ile sözleşme yenilemeyeceği öğrenilen Cristiano Ronaldo, maç sonunda taraftarlara veda etti. Duygusal anlar yaşayan Ronaldo'nun kariyerine nerede devam edeceği henüz bilinmiyor.

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