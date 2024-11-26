Ronaldo, Premier Lig'in en iyi 11'ini açıkladı

Ronaldo Nazario, 1990’larda dünya futboluna damgasını vuran, hücum hatlarının kabusu olmuş bir yıldızdı. Real Madrid, Barcelona, AC Milan ve Inter Milan gibi dev kulüplerin formasını giymesine rağmen, Premier Lig’de hiç oynamadı. Ancak bu, İngiltere futbolunu yakından takip etmesine engel olmadı. Brezilyalı yıldız, Paddy Power’a verdiği bir röportajda, Premier Lig tarihinin en iyi 11 oyuncusunu belirledi.

Ronaldo’nun kadrosunda yer alan isimler, İngiltere futbolunun altın çağlarını temsil ediyor. Kalede Peter Schmeichel, savunmada Ashley Cole ve John Terry gibi efsaneler yer alırken, orta sahada Patrick Vieira ve Frank Lampard gibi unutulmaz isimler dikkat çekiyor. İşte Ronaldo’nun tercihleri ve gerekçeleri.

Kaleci ve Savunma: Güvenin Temsili

Peter Schmeichel, Premier Lig’in gelmiş geçmiş en iyi kalecisi olarak kabul ediliyor. Manchester United formasıyla kazandığı başarılar ve unutulmaz kurtarışlarıyla Schmeichel, Ronaldo’nun ilk tercihi oldu. Savunma hattında ise Gary Neville, Ashley Cole, Sol Campbell ve John Terry bulunuyor.

Neville, sağ bekte istikrarıyla tanınırken, Ashley Cole sol bekteki hücum ve savunma dengesiyle dikkat çekiyor. John Terry’nin Chelsea ile yakaladığı başarılar ve liderlik özellikleri, Ronaldo’nun onu tercih etmesinde önemli rol oynadı. Sol Campbell ise Arsenal’in savunma lideri olarak listeye dahil edildi.

Orta Saha: Yaratıcılık ve Güç

Orta sahada David Beckham ve Ryan Giggs gibi Manchester United efsaneleri kanatlarda yer alıyor. Beckham, muhteşem ortaları ve serbest vuruşlarıyla tarihe geçerken, Giggs hem hücum hem savunma katkısıyla Premier Lig tarihinin en istikrarlı oyuncularından biri oldu.

Merkezde, Frank Lampard ve Patrick Vieira gibi iki farklı tarzın oyuncusu seçildi. Lampard, Chelsea formasıyla attığı 177 golle orta sahadan gelen hücum katkısının simgesi haline gelirken, Vieira’nın mücadeleci yapısı ve liderlik özellikleri onu benzersiz kıldı. Ronaldo, Steven Gerrard yerine Lampard’ı seçerek bu pozisyondaki tartışmayı yeniden alevlendirdi.

FORVETLER: HÜCUMDA İKİ DEV

Hücum hattında Cristiano Ronaldo ve Thierry Henry gibi iki dev isim yer alıyor. Cristiano Ronaldo, Manchester United’daki ilk döneminde gösterdiği performansla dünya yıldızına dönüşürken, Henry ise Arsenal formasıyla hem gol atma hem de gol yaratma becerisiyle fark yaratıyordu.

Ronaldo, bu iki ismi seçerek hem bireysel hem de takım başarısına vurgu yaptı. Cristiano Ronaldo’nun Manchester United’daki yükselişi, Henry’nin Arsenal’deki hakimiyetiyle birleşerek hücum hattını tarihin en ölümcül ikililerinden biri haline getiriyor.

TARTIŞMALAR VE EKSİKLİKLER

Ronaldo Nazario’nun kadrosu, futbol dünyasında tartışma yarattı. Steven Gerrard gibi bir efsanenin eksikliği dikkat çekerken, Paul Scholes’un da listede yer almaması Manchester United taraftarlarını şaşırttı. Bununla birlikte, seçilen isimlerin kalitesi ve Premier Lig tarihindeki etkileri göz önüne alındığında, Ronaldo’nun futbol bilgisi bir kez daha kendini kanıtladı.

Ronaldo’nun Premier Lig hayranlığı, oynadığı dönemde İngiltere futboluna duyduğu saygının bir göstergesi. Bu kadro, hem bireysel başarıları hem de kolektif etkileriyle Premier Lig tarihine damga vurmuş oyuncuları temsil ediyor.