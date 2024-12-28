Ronaldo, servet kazandığı Suudi Arabistan’ı öve öve bitiremedi

Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr’da devam eden Cristiano Ronaldo gollerine devam ederken adeta servet kazandı. Yıllık kazancı 200 milyon euroyu bulan Portekizli futbolcunun son açıklamaları büyük tepki çekti.

39 yaşındaki futbolcu, büyük servet kazandığı Suudi Arabistan’daki futbol düzenine övgüler yağdırırken Avrupa’daki hayranlarının büyük tepkisini çekti. Ronaldo’nun tepki çeken açıklamalarının son örneği katıldığı ödül töreninde geldi. Golden Soccer ödüllerinde Orta Doğu’da en iyi futbolcu seçilen Ronaldo, Suudi Arabistan liginin Fransa Ligue 1’den daha iyi olduğunu savundu. Daha önce de aynı açıklamayı yapan Ronaldo, "Sözümün arkasındayım. Suudi Arabistan Ligi, Fransa Ligi'nden daha iyi. Fransa'da sadece PSG var. Başka takım yok” dedi.

Büyük ses getiren bu açıklama özellikle Fransız futbolseverlerin tepkisini çekti

PORTEKİZ’İN DÜNYA KUPASI EV SAHİPLİĞİNİ YOK SAYDI

Ronaldo, daha önce de ülkesi Portekiz’in İspanya ve Fas ile birlikte 2030 Dünya Kupası ev sahipliğini yapacak olmasını yok sayarak Suudi Arabistan’ın 2034 Dünya Kupası’nda ev sahibi olmasına övgüler yağdırdı.

Suudi Arabistan 2034 Dünya Kupası'nın ev sahibi ülke olarak resmen ilan edildikten sonra, Ronaldo sosyal medyada bir video yayınlayarak şöyle dedi:

"2034 en iyi Dünya Kupası olacak. Bu inanılmaz! Altyapı, stadyumlar, taraftarlar için şartlar ve her şey gördükten sonra, 2034'ün en iyi Dünya Kupası olacağına daha da eminim "Bugün birlikte olduğum bu çocuklardan biri ya da ikisi Dünya Kupası'nda oynayacak. Özellikle kadınların da çok iyi gelişeceğine inanıyorum. Her şeyde birlikte büyümeliyiz. Sadece futbolda değil, hayatta da ve onları çok çalışmaya, buna inanmaya motive edeceğim."

Cristiano Ronaldo bu sezon Al Nassr formasıyla 19 maçta boy gösterdi. Portekizli yıldız bu karşılaşmalarda 16 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.