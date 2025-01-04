Ronaldo Suudi Arabistan’daki geleceğini açıkladı

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu söyledi. 2 yıldır Al Nassr'da forma giyen 39 yaşındaki yıldız, "Takımımın daha fazla kupa kazanmasına yardımcı olmak istiyorum" ifadesini kullandı.

"Bu güzel ülkede yeni bir hayata başladık. Hayat harika, futbol da güzel" Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 2 yıllık Suudi Arabistan kariyerini bu sözlerle tanımladı.

2023 yılının başında Al Nassr'a katılan 39 yaşındaki futbolcu, geride kalan 2 yılı Suudi Arabistan Ligi'nin Youtube hesabına değerlendirdi.

Ronaldo ''Ailem ve ben burada mutluyuz. Bu güzel ülkede yeni bir hayata başladık. Hayat harika, futbol da güzel. Kişisel ve takım açısından baktığınızda gelişmeye devam ediyoruz.'' dedi.

Tecrübeli golcü, transferinden sonra birçok yıldız futbolcunun da Suudi Arabistan'a gelmesinden dolayı onur duyduğunu belirtti.

Yıldız futbolcu, ''Lig gelişmeye devam ediyor, sadece takımlar değil akademiler de. Bu benim hayalim. Ülkenin ve ligin üst seviyede olmasına yardımcı olmaya çalışacağız.'' sözlerini kullandı.

Al Nassr'da 82 maça çıkan Ronaldo, 73 kez fileleri sarstı. Yıldız futbolcu, 2023-24 sezonunda Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu.