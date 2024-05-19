Ronaldo Türkiye'ye geliyor. Ünlü iş insanı ile beraber derbiyi izleyecek

Trendyol Süper Lig’in 37. Haftasında lider Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Bugün saat 19.00’da RAMS Park’ta oynanacak olan derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Ligin bitimine 2 hafta kala Fenerbahçe’nin 6 puan önünde bulunan Galatasaray derbiden 1 puan çıkarması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Milyonların izleyeceği kritik derbi için nefesler tutulurken bomba bir gelişme yaşandı.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Futbol tarihinin en iyi futbolcularından biri kabul edilen Cristiano Ronaldo derbi için Türkiye’ye gelecek.

Burada iş insanı Ali Sabancı ile bir araya gelecek olan Portekizli yıldız RAMS Park’taki tarihi maçı Pegasus locasından takip edecek.

RAMS PARK'TA GALATASARAY'A GOL ATMIŞTI

Cristiano Ronaldo 2013 yılında Galatasaray’ın Real Madrid ile karşılaştığı çeyrek final turunda o zaman ki ismi Türk Telekom Arena olan RAMS Park’ta sahaya çıkmıştı.

Ronaldo’nun da gol kaydettiği maçta sarı-kırmızılılar rakibini 3-2 mağlup etsede genel skor ile turnuvaya veda etmişti.