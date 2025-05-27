Ronaldo’dan ayrılık mesajı: Bu bolüm bitti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ronaldo’dan ayrılık mesajı: Bu bolüm bitti

Al Nassr ile sözleşmesi bitecek olan Ronaldo, yaptığı paylaşım ile ayrılık mesajı verdi.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ayrılık mesajı verdi.

Daha önce yaptığı açıklama ile 10 yıl daha futbol oynayabileceğini dile getiren 40 yaşındaki Ronaldo’nun yeni kulübü sporseverler tarafından merakla beklenirken Portekizli süperstara 4 kıtadan teklif yağıyor.

Bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile geleceğine dair mesaj veren Ronaldo, “Bu bölüm bitti. Hikaye hala yazılmaya devam ediyor. Hepinize minnettarım.” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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