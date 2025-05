Ronaldo’dan ayrılık mesajı: Bu bolüm bitti

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ayrılık mesajı verdi.

Daha önce yaptığı açıklama ile 10 yıl daha futbol oynayabileceğini dile getiren 40 yaşındaki Ronaldo’nun yeni kulübü sporseverler tarafından merakla beklenirken Portekizli süperstara 4 kıtadan teklif yağıyor.

Bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile geleceğine dair mesaj veren Ronaldo, “Bu bölüm bitti. Hikaye hala yazılmaya devam ediyor. Hepinize minnettarım.” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3