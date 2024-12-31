Ronaldo’da büyük belirsizlik. Suudi Arabistan’dan ayrılacak m?

Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr’da sürdüren Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Yıllık 200 milyon euro kazanan ancak Suudi Arabistan’da şampiyonluk sevinci yaşayamayan Portekizli oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. 39 yaşındaki futbolcunun geleceği ile ilgili farklı iddialar gündeme geldi.

İngiliz basını, Ronaldo’nun yeni sözleşmeye imza atmamasının ayrılığa işaret olduğu yorumunu yaptı. Portekizli oyuncu, Golden Soccer ödüllerinde yaptığı açıklamada "Gelecekte neler olabileceğini asla bilemezsiniz" ifadelerini kullanmıştı. İngiliz basını, Ronaldo’nun tekliflere açık olduğunu yazdı.

Öte yandan İspanyol basını ise Ronaldo’nun kariyerine Suudi Arabistan’da devam edeceğini yazdı. Çıkan haberlere göre Manchester United’dan ayrıldıktan sonra Avrupa’dan cazip bir teklif alamayan Ronaldo’nun Al Nassr sonrasıo Avrupa’ya dönme ihtimalinin düşük olduğunu yazdı. Bunun nedenlerinden birinin de Portekizli oyuncunun Suudi Arabistan ekibi ile imzaladığı servet değerinde sözleşme olduğunun altını çizdi. Avrupa’da hiçbir takımın 39 yaşındaki Ronaldo için büyük bir sözleşme önermeye yanaşmayacağı konuşuluyor.

Ronaldo’nun kariyerine nerede devam edeceği henüz belirsizliğini koruyor.