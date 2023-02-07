Merih Demiral Ronaldo'nun formasını açık artırmaya çıkardı. Ronaldo'dan depremzedelere destek

Atalantalı milli futbolcu Merih Demiral, Juventus'tan eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasını açık artırmaya çıkardı.
Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak için bağışlanacak.
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Merih Demiral, şu ifadeleri kullandı;
''Az önce @Cristiano ile konuştum.
Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz.
Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap'a bağışlanacaktır.''
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