Ronaldo’dan eski hocasına sert sözler

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, Manchester United’da birlikte çalıştığı eski hocası Eric Ten Hag’a sert sözlerle yüklendi. Portekizli futbolcu, İngiliz ekibinin her şeyi yeniden inşa etmesi gerektiğini söyledi.

Eski takım arkadaşı Rio Ferdinand’a konuşan golcü oyuncu, “Manchester United Teknik Direktörü olarak Lig'i veya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için savaşmayacağınızı söyleyemezsiniz. Zihinsel olarak şunu demeniz gerekir: Belki de o potansiyele sahip değiliz, ama bunu söyleyemem. Deneyeceğiz. Denemek zorundasın” şeklinde konuştu.

Teknik ekibe kulübün eski yıldızlarından Ruud van Nistelrooy’un katılmasını olumlu bulan Portekizli yıldız, "Ten Hag, Ruud'u dinlerse, belki kendine yardım edebilir. 'Bence bu çok yardımcı olabilir çünkü kulübü tanıyor ve kulüp orada bulunan adamları dinlemeli” dedi.

HOLLANDALI TEKNİK ADAM İLE KAVGALI AYRILDI

Manchester United forması ile aralarında Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nin de olduğu 9 kupa kaldıran Cristiano Ronaldo, 2 defa geldiği İngiliz ekibinde 326 maçta 145 gol attı. Kulübün efsanesi Sir Alex Ferguson, çalıştığı en yetenekli oyuncunun Ronaldo olduğunu otobiyografisinde yazmıştı.

Ronaldo, İngiliz ekibindeki 2. Döneminde Hollandalı teknik adam Ten Hag ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 2022 yılında ayrılarak Suudi Arabistan’ın yolunu tuttu.

11 YILDIR ŞAMPİYONLUK YÜZÜ GÖREMEDİ

Manchester United, Sir Alex Ferguson’ın emekli olmasından sonra 11 yıl boyunca şampiyonluk yüzü göremedi. Transfere büyük harcamalar yapan İngiliz ekibi buna rağmen bir türlü şampiyonluk mücadelesinin içinde yer alamadı.

Manchester United, Eric Ten Hag ile birlikte ilk sezonunda 8. sırada ligi bitirdi. İngiliz ekibi geçen sezon ise FA Cup’ı kaldırdı. Hollandalı teknik adam eleştirilerin odağında yer alsa da İngiliz ekibi ile sözleşme yeniledi.