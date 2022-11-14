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Kadroya alınmayan Ronaldo ateş püskürdü: İhanete uğradım

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Ronaldo İngiliz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 08:05
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Ronaldo'dan sert sözler

Kadroya alınmayan Ronaldo ateş püskürdü: İhanete uğradım
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Manchester United'ın Fulham ile oynadığı maçırn kadrosuna alınmayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İngiliz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ronaldo, The Sun'da çıkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerimin en zor dönemi. Erik ten Hag'a saygı duymuyorum. Çünkü o da bana saygı göstermiyor. Eğer bana saygınız yoksa ben de size asla saygı duymam. Kulüpte beni suçlayan sadece teknik direktör değil. 2-3 kişi daha var.

İnsanlar doğruyu dinlemeli. Evet, kendimi ihanete uğramış hissediyorum. Bazılarının beni burada istemediğini hissediyorum. Sadece bu sezon değil geçen sezon da böyleydi.

Sir Alex ayrıldığından beri kulüpte hiçbir gelişme görmedim. Hiçbir şey değişmemişti.

Bence taraftarlar gerçeği bilmeli. Bu kulüp için en iyisini istiyorum. Bu yüzden Manchester United'a geldim. Ama burada City, Liverpool ve hatta şu anki Arsenal gibi en üst seviyeye ulaşmamıza yardımcı olmayan bazı şeyler var. Bence bir noktada bu kulüp zirvede olmalı ama ne yazık ki değil. 

Picasso'nun dediği gibi bir şeyi yeniden yaratmak için önce onu yok etmeniz gerekiyor. Buna benimle başlarlarsa bu sadece benim bir sorun. Manchester United'ı seviyorum, taraftarları seviyorum. Onlar her zaman benim yanımdalar. Ama farklı bir şeyler adına çok, çok şeyi değiştirmeleri gerekiyor."

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