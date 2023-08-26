Ronaldo'dan yeni açıklama. Süper Lig sözleri gündem olmuştu

Editör: Hamza Özalkuş

Dünya Kupası'nın ardından Manchester United'dan Al-Nassr'a giderek futbol dünyasında yeni bir kapı açan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan futboluyla ilgili geçtiğimiz günlerde kullandığı sözleri olay olmuştu.

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin 1 yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçeceğini iddia etmiş ve bu sözler herkes tarafından tartışma yaratmıştı.



Öte yandan Cristiano Ronaldo, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaparak sözlerinin arkasında olduğunu gösterdi.

Ülkeye kaliteli futbolcuların gelmeye başladığını belirten Portekizli yıldız, Suudi Arabistan Ligi'yle ilgili iddiasını yineledi.

Konuyla ilgili konuşan Portekizli, "Suudi Arabistan'da olduğum için çok mutluyum, burada futbol gelişiyor. Çok kaliteli futbolcular geliyor. Daha önce de söylediğim gibi Suudi Ligi dünyanın en iyilerinden olacak, bu olacak" ifadelerini kullandı.



NE DEMİŞTİ?

Al-Nassr'ın yıldızı, temmuz ayında yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Ligi'nin MLS'ten iyi olduğunu belirterek Lionel Messi'ye gönderme yapmış ve "Suudi Arabistan Ligi 1 yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçecek" ifadelerini kullanmıştı.