Ronaldo’nun 2,5 milyarlık yeni oyuncağı ortaya çıktı

Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr’da devam eden Cristiano Ronaldo, bu sefer gündeme attığı gollerle değil yeni oyuncağı ile gündeme geldi. Futbolculuk kariyerinde 900’ün üzerinde gol atan Portekizli oyuncu lüks yaşatışıyla da dikkat çekiyor.

Ronaldo 73 milyon dolara (Yaklaşık 2 milyar 550 milyon lira) yeni uçak aldı. Portekizli oyuncunun "Gulfstream G200" marka yeni uçağının dışının karbon fiber olduğu öğrenilirken 19 kişilik dev bir yaşam alanı sunuyor ve 983 km hıza kadar ulaşabiliyor.

Uçak kodunun ise LX-GOL olduğu öğrenildi. Portekizli golcü, Suudi Arabistan’da yıllık 200 milyon euro kazanıyor. Portekizli oyuncu ayrıca sponsorlardan elde ettiği gelirle servetine servet katıyor.