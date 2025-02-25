Ronaldo'nun 925. golu 40 yaşında geldi

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Ronaldo, yaşına rağmen futbol kariyerine gol atarak devam ediyor.

FUTBOL TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ OLMUŞTU

Cristiano Ronaldo, 12 Mart 2022'de Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göre, 807 golle futbol tarihinin en golcü ismi olmuştu. Bu rekoru, efsanevi oyuncu Josef Bican’ı geride bırakarak elde etmişti. Ronaldo, bu tarihten sonra sadece üç yıl içinde gol sayısını daha da artırarak kariyerine devam etti.

AL WEHDA'YA KARŞI GOL ATTI

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig’inin 22. haftasında Al Wehda'ya konuk oldu. Maça ilk 11'de başlayan Ronaldo, 48. dakikada attığı kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Ronaldo'nun bu sezonki 25. golü oldu. Maçın 90. dakikasında ise Sadio Mane penaltıdan gol atarak skoru 2-0’a taşıdı. Al Nassr, bu galibiyetle puanını 47'ye yükseltti.

LİGDE 2 MAÇ ARADAN SONRA GOL SEVİNCİ

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Lig'inde 2 maç aradan sonra gol atma sevinci yaşadı. Bu sezon ligde 21 maçta forma giyen Ronaldo, 17 gol ve 3 asistle takıma katkı sağladı. Ayrıca AFC Şampiyonlar Ligi'nde 6, Suudi Arabistan Süper Kupa'da ise 2 gol kaydetti.

KARİYERİNDE 925. GOLÜNE ULAŞTI

Portekizli futbolcu, kariyerindeki 925. golünü atarak büyük bir başarıya imza attı. Al Nassr formasıyla 99 maçta 89 gol kaydeden Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok gol atan futbolcusu olma unvanını da taşımaktadır. Bu alandaki rekoru 140 golle elinde bulunduruyor.

RONALDO'NUN KARIYERİNDEKİ GOL SAYILARI