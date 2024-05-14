Ronaldo'nun ahı tuttu

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Ronaldo'nun ahı tuttu
Manchester United'la yollarını olaylı bir şekilde ayıran Ronaldo'nun ardından Kırmızı Şeytanlar'ın düşüşü sürüyor.

Manchester United, Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane'ın sözleşmesinin bu sezon sonunda sona ereceğini ve yenilenmeyeceğini duyurdu.

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Raphael Varane ile yollarını ayırmaya karar verdiğini açıkladı.

Kulübün yaptığı açıklamada, sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona erecek olan Varane ile yeni bir anlaşma yapılmayacağı ifade edildi.

2021 yılında Real Madrid'den Manchester United'a transfer olan 31 yaşındaki defans oyuncusu, üç sezondur takımda yer alıyordu.

Manchester United'a katıldığı 2021 yılından bu yana sakatlıklar nedeniyle pek çok maçı kaçıran Varane, takımı adına 93 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Şampiyonluk yarışının çok dışında kalan Manchester United Premier Lig'de 8. sırada yer alıyor.

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