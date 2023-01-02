2 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ronaldo'nun sözleşmesinde özel madde. Bu takıma kiralık gidebilme şartı

Ronaldo'nun sözleşmesinde özel madde. Bu takıma kiralık gidebilme şartı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr takımına imza atan Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesinde özel bir madde olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 22:34
Takip Et

Ronaldo'nun Al Nassr ile olan sözleşmesinde özel bir madde ortaya çıktı

Ronaldo'nun sözleşmesinde özel madde. Bu takıma kiralık gidebilme şartı
+
Aa
-

İspanyol gazetesi Marca, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına imza atan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde özel bir madde olduğunu iddia etti.

Buna göre Ronaldo, Newcastle United’ın Şampiyonlar Ligi vizesi alması durumunda gelecek yıl İngiliz ekibine kiralık olarak transfer olabilecek.

Ronaldo’nun, kariyeri sona ermeden önce Şampiyonlar Ligi’nde yeniden forma giymek istediği ve bu nedenle sözleşmesine özel bir madde koydurduğu öğrenildi. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
1
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
2
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
3
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
4
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
5
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
6
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
7
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
﻿İsrail, Batı Şeria'daki kaçak yerleşim biriminin boşaltılması kararından vazgeçti
﻿İsrail, Batı Şeria'daki kaçak yerleşim biriminin boşaltılması kararından vazgeçti
﻿İsrail, Batı Şeria'daki kaçak yerleşim biriminin boşaltılması kararından vazgeçti
﻿Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Yunanistan'dan ilaç tedarikinde yaşanan sıkıntılara karşı yeni önlemler
﻿Yunanistan'dan ilaç tedarikinde yaşanan sıkıntılara karşı yeni önlemler
﻿Yunanistan'dan ilaç tedarikinde yaşanan sıkıntılara karşı yeni önlemler
﻿AP'de iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için süreç başlatıldı
﻿AP'de iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için süreç başlatıldı
﻿AP'de iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için süreç başlatıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.