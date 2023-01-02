Ronaldo'nun sözleşmesinde özel madde. Bu takıma kiralık gidebilme şartı

İspanyol gazetesi Marca, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına imza atan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde özel bir madde olduğunu iddia etti.

Buna göre Ronaldo, Newcastle United’ın Şampiyonlar Ligi vizesi alması durumunda gelecek yıl İngiliz ekibine kiralık olarak transfer olabilecek.

Ronaldo’nun, kariyeri sona ermeden önce Şampiyonlar Ligi’nde yeniden forma giymek istediği ve bu nedenle sözleşmesine özel bir madde koydurduğu öğrenildi.