Ronaldo'nun gizemli konuğu sosyal medyayı sallayacak! Kim olduğu belli oldu

Cristiano Ronaldo, an itibarıyla 67 milyondan fazla abonesi olan YouTube kanalına ağırlayacağıçok önemli bir isimle sosyal medyayı sallayacağını iddia etmişti. Gizemli konuğunun kim olacağı merak konusu olurken söz konusu ismin Lionel Messi olabileceği iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu.

39 yaşındaki Portekizli yıldızın konuk edeceği gizemli isim belli oldu. Konuk olarak Lionel Messi'yi bekleyenler ise hayal kırıklığına uğradı.

MR. BEAST RONALDO'NUN KONUĞU OLACAK!

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında oynayan Ronaldo, YouTube kanalında konuk edeceği sürpriz ismin Mr. Beast olduğunu açıkladı. 21 Kasım Perşembe günü saat 17.00 tarihinde yayın yapacak.

Dijital dünyanın tanınan isimlerinden olan 26 yaşındaki Mr. Beast'in, YouTube kanalında 331 milyon abonesi bulunuyor.