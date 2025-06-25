Ronaldo'nun hocası Stefano Pioli Al Nassr'dan ayrıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ronaldo'nun hocası Stefano Pioli Al Nassr'dan ayrıldı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, İtalyan teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Dünyaca ünlü yıldız Cristino Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Teknik Direktör Stefano Pioli'nin görevine son verdi. Eylül 2024'te göreve gelen Pioli, Pro Lig'i 70 puanla 3. sırada tamamladı. Al Nassr, Pioli yönetiminde AFC Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final oynadı.

RONALDO TEŞEKKÜR ETTİ

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon boyunca gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı Pioli ve ekibine teşekkür ediyoruz" denildi.

Cristiano Ronaldo All Nassr'ın X paylaşımına "Her şey için teşekkürler" notunu ekledi.

Son Haberler
Microsoft'un neden sualtı veri merkezleri var? İşin uzmanları anlattı
Microsoft'un neden sualtı veri merkezleri var? İşin uzmanları anlattı
İsraillilerin konut ve arazi satın almasını ‘İşgal’ olarak nitelediler: Ortalık ayağa kalktı
İsraillilerin konut ve arazi satın almasını ‘İşgal’ olarak nitelediler: Ortalık ayağa kalktı
Alkol masası kan gölüne döndü! Boğazından kesti, olay yerinden kaçtı
Alkol masası kan gölüne döndü! Boğazından kesti, olay yerinden kaçtı
1 milyondan fazla para verip araç aldı, sonrasında yaşadığı psikolojisini bozdu!
1 milyondan fazla para verip araç aldı, sonrasında yaşadığı psikolojisini bozdu!
Kepa Arrizabalaga Arsenal'de
Kepa Arrizabalaga Arsenal'de