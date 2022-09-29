Ronaldo'nun ablasından Portekizlileri çılgına çeviren paylaşım

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz, İspanya'ya 1-0 mağlup olarak grup liderliğinden olurken eleştirilerin hedefinde Cristiano Ronaldo vardı.

Performansı nedeniyle ülkesinde sert eleştirilere maruz kalan yıldız futbolcuya ablası Katia Aveiro sahip çıktı. Aveiro'nun hedefinde Portekiz halkı vardı.

PORTEKİZ HALKINA AĞIR HAKARETLER

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullanan Katia Aveiro, "Bugünler beni hiç şaşırtmıyor. Portekizliler yedikleri tabağa tükürürler. Bu durum hep böyle. Portekizliler hasta, önemsiz, ruhsuz, aptal ve sonsuza kadar nankör kalacaklar" sözlerini kullandı.

Uluslar Ligi'nde 2 golü bulunan Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz'in en önemli kozlarından biri olacak.

37 yaşındaki futbolcunun turnuvadan sonra milli takımı bırakıp bırakmayacağı ise belirsizliğini koruyor.